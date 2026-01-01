Atelier de danse africaine congolaise Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Atelier de danse africaine congolaise Maison Citoyenne Sainte-Pazanne samedi 24 janvier 2026.
Atelier de danse africaine congolaise
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Patou Kimbally; originaire du Congo Brazzaville, intervenant de l’association Percu Kiessé, propose un stage de danse africaine. Rendez-vous à Sainte-Pazanne
Au programme de cette après-midi
échauffement sur sono puis chorégraphie avec accompagnement djembé
tout niveau
débutants possibles
de 14h à 15h cours ados
de 15h30 à 17h cours adulte
20 places par créneau
tarif 10 €
prévoir une tenue confortable, danse pieds nus ou basket
plus d’informations auprès de la maison citoyenne
réservation en ligne ici Danse africaine congolaise
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Patou Kimbally, a native of Congo Brazzaville and a member of the Percu Kiessé association, offers an African dance workshop. See you in Sainte-Pazanne
L’événement Atelier de danse africaine congolaise Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic