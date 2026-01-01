Atelier de danse africaine congolaise Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier de danse africaine congolaise

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Patou Kimbally; originaire du Congo Brazzaville, intervenant de l’association Percu Kiessé, propose un stage de danse africaine. Rendez-vous à Sainte-Pazanne

Au programme de cette après-midi

échauffement sur sono puis chorégraphie avec accompagnement djembé

tout niveau

débutants possibles

de 14h à 15h cours ados

de 15h30 à 17h cours adulte

20 places par créneau

tarif 10 €

prévoir une tenue confortable, danse pieds nus ou basket

plus d’informations auprès de la maison citoyenne

réservation en ligne ici Danse africaine congolaise

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patou Kimbally, a native of Congo Brazzaville and a member of the Percu Kiessé association, offers an African dance workshop. See you in Sainte-Pazanne

L’événement Atelier de danse africaine congolaise Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic