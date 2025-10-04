Atelier de danse afro-brésilienne La Chapelle-Bertrand
Atelier de danse afro-brésilienne
17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Atelier de danse afro-brésilienne débutant
Ouvert à tous à partir de 18 ans
Venez vous essayer aux danses populaires du Nordeste du Brésil qui allient à merveille la puissance et la joie !
Inscription et infos auprès de Salya Petitphar. .
17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 tangram@ecomail.fr
