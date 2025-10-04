Atelier de danse afro-brésilienne La Chapelle-Bertrand

Atelier de danse afro-brésilienne La Chapelle-Bertrand samedi 4 octobre 2025.

Atelier de danse afro-brésilienne

17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Atelier de danse afro-brésilienne débutant

Ouvert à tous à partir de 18 ans

Venez vous essayer aux danses populaires du Nordeste du Brésil qui allient à merveille la puissance et la joie !

Inscription et infos auprès de Salya Petitphar. .

17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 tangram@ecomail.fr

