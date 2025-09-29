Atelier de danse afro-brésilienne L’Archipel Parthenay
Atelier de danse afro-brésilienne
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
2025-09-29
Atelier de danse afro-brésilienne débutant
Ouvert à tous à partir de 18 ans
Venez vous essayer aux danses populaires du Nordeste du Brésil qui allient à merveille la puissance et la joie ! .
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 lunactives@gmail.com
