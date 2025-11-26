Atelier de danse Autour de Crowd Le Volcan Le Havre
Atelier de danse Autour de Crowd Le Volcan Le Havre mercredi 26 novembre 2025.
Atelier de danse Autour de Crowd
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 18:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Avec deux danseurs du spectacle, Rehin Hollant et Sylvain Decloitre
Expérimentez l’esthétique du travail de Gisèle Vienne qui, par la lenteur et la déconstruction du mouvement, fait de la fête un espace de découverte de sa propre singularité.
À partir de 15 ans
Durée 2h
Réservation obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
English : Atelier de danse Autour de Crowd
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de danse Autour de Crowd Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie