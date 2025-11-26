Atelier de danse Autour de Crowd Le Volcan Le Havre

Atelier de danse Autour de Crowd

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Avec deux danseurs du spectacle, Rehin Hollant et Sylvain Decloitre

Expérimentez l’esthétique du travail de Gisèle Vienne qui, par la lenteur et la déconstruction du mouvement, fait de la fête un espace de découverte de sa propre singularité.

À partir de 15 ans

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

