Atelier de danse autour de FIEF Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Atelier de danse autour de FIEF Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence mercredi 29 octobre 2025.

Atelier de danse autour de FIEF

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-29

Des ateliers de danse ouverts à tout le monde ! Dans le cadre du dispositif Culture et territoire proposé par Valence Romans Agglo, les faunes vous invitent à partager les méthodes et les outils de leur processus créatif.

.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Dance workshops open to all! As part of Valence Romans Agglo’s « Culture and Territory » program, Les Faunes invite you to share the methods and tools of their creative process.

German :

Tanzworkshops, die für alle offen sind! Im Rahmen der von Valence Romans Agglo angebotenen Maßnahme « Kultur und Territorium » laden die Faune Sie ein, die Methoden und Werkzeuge ihres kreativen Prozesses mit ihnen zu teilen.

Italiano :

Laboratori di danza aperti a tutti! Nell’ambito del progetto « Cultura e Territorio » di Valence Romans Agglo, Les Faunes vi invitano a condividere i metodi e gli strumenti del loro processo creativo.

Espanol :

Talleres de danza abiertos a todos En el marco del programa « Cultura y Territorio » de Valence Romans Agglo, Les Faunes le invitan a compartir los métodos y herramientas de su proceso creativo.

L’événement Atelier de danse autour de FIEF Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme