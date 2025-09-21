Atelier de danse avec Karl Paquette Lafayette Anticipations Paris

Atelier de danse avec Karl Paquette Lafayette Anticipations Paris dimanche 21 septembre 2025.

À travers des exercices vivaces et adaptés aux envies du groupe, les participant·es pourront désapprendre leurs habitudes physiques afin d’explorer de nouvelles sensations corporelles. Karl Paquette cherche avant tout à partager les sources de plaisir dans le mouvement.

L’atelier est ouvert à toustes, sans aucune expérience préalable requise. Nous préconisons le port d’une tenue confortable et de chaussettes épaisses.

Karl Paquette participe à la performance The Complete Works de Nina Beier dans le cadre du festival Échelle Humaine. Il performe le dimanche 21 septembre à 19h.

Dans le cadre de cet atelier de pratique, Karl Paquette, danseur Etoile et professeur à l’École de danse de l’Opéra de Paris, propose de jouer avec les codes de la danse classique et contemporaine.
Le dimanche 21 septembre 2025
de 11h30 à 13h00
gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/atelier-de-danse-avec-karl-paquette +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com