Atelier de danse bretonne Rue des Peupliers Étel

Atelier de danse bretonne Rue des Peupliers Étel lundi 27 octobre 2025.

Atelier de danse bretonne

Rue des Peupliers Espace Joffredo (sous le préau)- Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 16:00:00

fin : 2025-10-27 17:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Atelier de vacances, pour des débutants, (ou presque débutants) à partir de 16h, et récréatif pour tous après 17.30h .

Rue des Peupliers Espace Joffredo (sous le préau)- Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 03 90 40 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de danse bretonne Étel a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon