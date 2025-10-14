Atelier de danse Bretonne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Atelier de danse Bretonne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire mardi 14 octobre 2025.

Atelier de danse Bretonne

Saint-Sigismond 7 Rue de la Gaité Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 19:00:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Venez découvrir la danse Bretonne à Ingrandes !

Ouvert à tous et à toutes à partir de 8 ans

Prix libre .

Saint-Sigismond 7 Rue de la Gaité Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 64 24 77

English :

Come and discover Breton dance at Ingrandes!

German :

Entdecken Sie den bretonischen Tanz in Ingrandes!

Italiano :

Venite a scoprire la danza bretone a Ingrandes!

Espanol :

¡Venga a descubrir la danza bretona en Ingrandes!

L’événement Atelier de danse Bretonne Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis