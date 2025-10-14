Atelier de danse Bretonne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Atelier de danse Bretonne
Saint-Sigismond 7 Rue de la Gaité Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-10-14 19:00:00
fin : 2025-10-14 20:00:00
2025-10-14
Venez découvrir la danse Bretonne à Ingrandes !
Ouvert à tous et à toutes à partir de 8 ans
Prix libre .
Saint-Sigismond 7 Rue de la Gaité Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 64 24 77
English :
Come and discover Breton dance at Ingrandes!
German :
Entdecken Sie den bretonischen Tanz in Ingrandes!
Italiano :
Venite a scoprire la danza bretone a Ingrandes!
Espanol :
¡Venga a descubrir la danza bretona en Ingrandes!
L’événement Atelier de danse Bretonne Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis