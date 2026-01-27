Atelier de danse butô Cie empreinte en mouvement Romans-sur-Isère
Atelier de danse butô Cie empreinte en mouvement Romans-sur-Isère mercredi 11 février 2026.
Atelier de danse butô Cie empreinte en mouvement
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
suivant possibilités
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11 20:00:00
Date(s) :
2026-02-11
De l’anatomie académique à l’anatomie poétique/ Du corps nommé au corps innommable Du corps en mouvement au corps en permanente transformation.
Durée 2h Par Lorna Lawrie.
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
English :
From academic anatomy to poetic anatomy From the named body to the unnameable body From the body in motion to the body in permanent transformation.
Duration: 2 hours By Lorna Lawrie.
