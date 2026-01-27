Atelier de danse butô Cie empreinte en mouvement Romans-sur-Isère

Atelier de danse butô Cie empreinte en mouvement

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

suivant possibilités

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 20:00:00

2026-02-11

De l’anatomie académique à l’anatomie poétique/ Du corps nommé au corps innommable Du corps en mouvement au corps en permanente transformation.

Durée 2h Par Lorna Lawrie.

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

English :

From academic anatomy to poetic anatomy From the named body to the unnameable body From the body in motion to the body in permanent transformation.

Duration: 2 hours By Lorna Lawrie.

