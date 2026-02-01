Atelier de danse butô

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15 20:00:00

Date(s) :

2026-02-15

De l’anatomie académique à l’anatomie poétique/ Du corps nommé au corps innommable Du corps en mouvement au corps en permanente transformation.

.

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From academic anatomy to poetic anatomy From the named body to the unnameable body From the body in motion to the body in permanent transformation.

L’événement Atelier de danse butô Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme