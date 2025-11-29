Atelier de danse contemporaine Saint-Privat
Atelier de danse contemporaine Saint-Privat samedi 29 novembre 2025.
Atelier de danse contemporaine
Rue de la Croix du Peuch Saint-Privat Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’association Familles Rurales de Xaintrie Blanche vous propose, en collaboration avec la compagnie La Galinette Dansée, un atelier de pratique artistique en danse contemporaine. .
Rue de la Croix du Peuch Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 84 00
English : Atelier de danse contemporaine
German : Atelier de danse contemporaine
Italiano :
Espanol : Atelier de danse contemporaine
L’événement Atelier de danse contemporaine Saint-Privat a été mis à jour le 2025-09-13 par Corrèze Tourisme