Atelier de danse Cosges jeudi 25 septembre 2025.

Salle polyvalente Cosges Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 19:30:00

fin : 2025-09-25 21:30:00

Date(s) :

2025-09-25

Envie de bouger, de vous détendre, venez participer aux ateliers danse (toutes danses ) animés par des bénévoles non professionnels.

On vous attend ! Inscription auprès de Françoise Mars .

Salle polyvalente Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 83 50 31 crac.cosges@free.fr

