Atelier de danse improvisée guidée Salle Koufra Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 14:30 – 17:30

Gratuit : non 30 € solo / 50 € duo + adhésion obligatoire Adhésion à l’association obligatoire (10, 15 ou 20 €)Inscriptions : Hello Asso Tout public

Un dimanche par mois, Le corps a ses raisons propose des ateliers à thème salle Koufra.Thème de l’atelier du 8 février : Donner et recevoir – se lier aux autres à travers la danse libre.

Salle Koufra Nantes 44300

0762470773 https://www.helloasso.com/associations/le-corps-a-ses-raisons/evenements/les-ateliers-du-dimanche



