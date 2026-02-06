Atelier de danse Indienne au centre culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier de danse Indienne au centre culturel JP Fabrègue

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Atelier public pour adultes et enfants dès 6 ans .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

