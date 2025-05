Atelier de Danse Intuitive – Casseneuil, 13 juin 2025 19:00, Casseneuil.

Lot-et-Garonne

Atelier de Danse Intuitive 20 allée des promenades Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Inspiré du mouvement libre et du Life Art Process, je vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi et avec l’autre.

La danse intuitive permet une exploration libre de son propre mouvement.

Ouvert à tous, quels que soient votre condition physique, âge, expérience de la danse.

Inspiré du mouvement libre et du Life Art Process, je vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi et avec l’autre.

La danse intuitive permet une exploration libre de son propre mouvement.

Ouvert à tous, quels que soient votre condition physique, âge, expérience de la danse. .

20 allée des promenades

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84 gwenaelled@hotmail.com

English : Atelier de Danse Intuitive

Inspired by free movement and the Life Art Process, I offer you a unique dance journey of encounter with yourself and with others.

Intuitive dance allows you to freely explore your own movement.

Open to all, whatever your physical condition, age or dance experience.

German : Atelier de Danse Intuitive

Inspiriert von der freien Bewegung und dem Life Art Process biete ich Ihnen eine einzigartige tänzerische Reise der Begegnung mit sich selbst und dem anderen an.

Der intuitive Tanz ermöglicht eine freie Erkundung der eigenen Bewegung.

Offen für alle, unabhängig von körperlicher Verfassung, Alter und Tanzerfahrung.

Italiano :

Ispirata dal movimento libero e dal Life Art Process, vi accompagno in un viaggio di danza unico di incontro con voi stessi e con gli altri.

La danza intuitiva permette di esplorare liberamente il proprio movimento.

Aperto a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, dall’età o dall’esperienza di danza.

Espanol : Atelier de Danse Intuitive

Inspirada en el movimiento libre y en el Life Art Process, te llevo a un viaje de danza único de encuentro contigo mismo y con los demás.

La danza intuitiva te permite explorar libremente tu propio movimiento.

Abierto a todo el mundo, sea cual sea tu condición física, edad o experiencia en danza.

L’événement Atelier de Danse Intuitive Casseneuil a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot