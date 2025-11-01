Atelier de danse intuitive – Novembre – Association Inside Reality La Pépinière Nantes

Atelier de danse intuitive – Novembre – Association Inside Reality La Pépinière Nantes samedi 1 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-01 13:00 – 14:15

Gratuit : non 15 € Tarif : 15 €Tarif solidaire sur demande (limité à 2 places) : 5 € Tout public

Pour novembre, l’association Inside Reality vous propose non pas un ni deux, mais bien trois ateliers de danse intuitive. En petit groupe, vous serez guidés tout au long de la séance pour laisser libre cours à vos mouvements. Laisser le corps s’exprimer librement. Un moment de lâcher prise accessible à tous et toutes ! Le but de la danse intuitive ? Sans performance ni technique particulière, la danse intuitive s’apparente à une forme de danse thérapie. Colère, joie, stress… Laissez vos émotions et votre ressenti du moment guider vos pas. Une pratique qui permet aussi de prendre plus confiance en soi, à son rythme et de se reconnecter à son corps. Tu es intéressé pour découvrir cette pratique, faire bouger ton corps des orteils aux oreilles ou simplement explorer l’immobilité ? Réserve le créneau de ton choix sur la billetterie en ligne. Envie d’être au courant de nos autres ateliers ? Suis-nous sur le compte Instagram @inside.reality_

La Pépinière Centre-ville Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/inside-reality/evenements/danse-intuitive-novembre-2025