Atelier de danse intuitive – Octobre – Association Inside Reality La Pépinière Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 14:00 – 15:15

Gratuit : non 15 € Tarif : 15 €Tarif solidaire sur demande (limité à 2 places) : 5 € Tout public

Pour octobre, l’association Inside Reality vous propose un atelier de danse intuitive. En petit groupe, vous serez guidés tout au long de la séance pour laisser libre cours à vos mouvements. Laisser le corps s’exprimer librement. Un moment de lâcher prise accessible à tous et toutes ! Le but de la danse intuitive ? Sans performance ni technique particulière, la danse intuitive s’apparente à une forme de danse thérapie. Colère, joie, stress… Laissez vos émotions et votre ressenti du moment guider vos pas. Une pratique qui permet aussi de prendre plus confiance en soi, à son rythme et de se reconnecter à son corps. Tu es intéressé pour découvrir cette pratique, faire bouger ton corps des orteils aux oreilles ou simplement explorer l’immobilité ? Réserve ta place sur la billetterie en ligne. Envie d’être au courant de nos autres ateliers ? Suis-nous sur le compte Instagram @inside.reality_

La Pépinière Centre-ville Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/inside-reality/evenements/danse-intuitive-octobre-2025