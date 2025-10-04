Atelier de danse K-Pop Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît

Atelier de danse K-Pop Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Antoine Louis Roussin La Réunion

Places limitées à 20

La K-Pop est un phénomène planétaire venu de la Corée du Sud et cette musique pop coréenne séduit de plus en plus de fans. Aussi dans le but d’élargir l’horizon culturel des usagers, l’association Royal Tigerz proposera un atelier d’initiation et de démonstration de danse K-Pop. Le tout sur des chorégraphies rythmées et énergiques.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

