Atelier de danse Latino Moderne Carnaval de Romans 2026 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Atelier de danse Latino Moderne Carnaval de Romans 2026

quai Sainte-Claire Salle Les Nouvelles Planches Romans-sur-Isère Drôme

Dans le cadre de l’organisation du Carnaval de Romans 2026, Addictiv’Danse met en place des ateliers de chorégraphie latino moderne. De la danse oui, mais aussi de la confection de costume pour être au top pour le défilé!

quai Sainte-Claire Salle Les Nouvelles Planches Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 75 29 86 addictivdance@gmail.com

English :

As part of the organization of the Romans 2026 Carnival, Addictiv’Danse is setting up modern Latin choreography workshops. Dance, yes, but also costume-making to make sure you’re on top form for the parade!

