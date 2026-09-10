Atelier de Danse – Léa Vinette Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier de Danse – Léa Vinette

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 19:00:00

fin : 2027-01-19 21:00:00

Date(s) :

2027-01-19

Après un premier accueil au printemps dernier lors de la 3e édition du festival SPLATCH !, la chorégraphe et danseuse a été soutenue par La Passerelle pour la création de sa première pièce de groupe, Éclats.

À l’avant-veille de la représentation, Léa Vinette vous convie à deux heures de pratique artistique. Un autre moyen de rencontrer les artistes présentés à la scène nationale de Saint-Brieuc.

Réservé pour les personnes ayant un billet de spectacle. Sur inscription auprès de l’accueil / billetterie. Jauge limitée. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Atelier de Danse – Léa Vinette Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme