Atelier de Danse – Léa Vinette Place de la Résistance Saint-Brieuc
mardi 19 janvier 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Atelier de Danse – Léa Vinette
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 19:00:00
fin : 2027-01-19 21:00:00
Date(s) :
2027-01-19
Après un premier accueil au printemps dernier lors de la 3e édition du festival SPLATCH !, la chorégraphe et danseuse a été soutenue par La Passerelle pour la création de sa première pièce de groupe, Éclats.
À l’avant-veille de la représentation, Léa Vinette vous convie à deux heures de pratique artistique. Un autre moyen de rencontrer les artistes présentés à la scène nationale de Saint-Brieuc.
Réservé pour les personnes ayant un billet de spectacle. Sur inscription auprès de l’accueil / billetterie. Jauge limitée. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Atelier de Danse – Léa Vinette Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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