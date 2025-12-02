Atelier de danse libre S’Pace Danse Agen

Atelier de danse libre

S’Pace Danse 101 Rue Roques Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-20 2026-02-03 2026-02-17 2026-03-03

Une proposition de danse libre, sensitive, intuitive… Ici, c’est le corps qui parle et qui nous guide.

S’Pace Danse 101 Rue Roques Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 64 16 fanny.levrouw@hotmail.fr

English : Atelier de danse libre

A free, sensitive, intuitive dance proposal? Here, the body speaks and guides us.

German : Atelier de danse libre

Ein Vorschlag für einen freien, sensiblen und intuitiven Tanz? Hier ist es der Körper, der spricht und uns führt.

Italiano :

Una proposta di danza libera, sensibile, intuitiva? Qui è il corpo che parla e ci guida.

Espanol : Atelier de danse libre

¿Una propuesta de danza libre, sensible, intuitiva? Aquí, es el cuerpo el que habla y nos guía.

