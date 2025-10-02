ATELIER DE DANSE LIBRE ET INTUITIVE École de danse Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER DE DANSE LIBRE ET INTUITIVE École de danse Saint-Brevin-les-Pins jeudi 2 octobre 2025.

ATELIER DE DANSE LIBRE ET INTUITIVE

École de danse 26 Avenue du Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:15:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-11-06 2025-11-27 2025-12-18

Une expérience d’expression corporelle libre et individuelle.

Il s’agit de se laisser guider par son intuition, ses sens, ses sensations et émotions du moment. Par le langage naturel du corps, elle invite à la présence et nous connecte à notre véritable essence, ce qui permet de faire circuler notre énergie vitale pour plus de bien être au quotidien.

Ouvert à tous, aucunes conditions physiques, ni connaissance de la danse sont nécessaires, juste la joie d’être et de danser.

Envoyez un SMS « Je participe » avant chaque atelier au 07 77 98 75 11 .

École de danse 26 Avenue du Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 77 98 75 11 carolebadene@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER DE DANSE LIBRE ET INTUITIVE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Saint Brevin