Atelier de danse libre Jardin public-Théâtre de Verdure Marennes-Hiers-Brouage
Jardin public-Théâtre de Verdure 2 rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
2025-09-28
Découverte gratuite de la danse libre !
Jardin public-Théâtre de Verdure 2 rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 09 27 34
English :
Free discovery of free dance!
German :
Kostenlose Entdeckung des freien Tanzes!
Italiano :
La scoperta gratuita della danza libera!
Espanol :
Descubrimiento gratuito de la danza libre
L’événement Atelier de danse libre Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes