Atelier de danse libre Jardin public-Théâtre de Verdure Marennes-Hiers-Brouage

Atelier de danse libre Jardin public-Théâtre de Verdure Marennes-Hiers-Brouage dimanche 28 septembre 2025.

Atelier de danse libre

Jardin public-Théâtre de Verdure 2 rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Découverte gratuite de la danse libre !

.

Jardin public-Théâtre de Verdure 2 rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 09 27 34

English :

Free discovery of free dance!

German :

Kostenlose Entdeckung des freien Tanzes!

Italiano :

La scoperta gratuita della danza libera!

Espanol :

Descubrimiento gratuito de la danza libre

L’événement Atelier de danse libre Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes