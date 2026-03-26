Atelier de danse libre move your body Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun

Atelier de danse libre move your body

Jardin Terre d’Accord 118 rue du puits La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Les activités de ressourcement et d’harmonisation avec Soi en Terre d’Accord

Pourquoi proposer de telles activités en Terre d’Accord ? Les œuvres du sculpteur Robert Arnoux nous invitent à cultiver toutes les voies qui nous permettent d’expérimenter et d’installer les états de calme et d’harmonie intérieure, états qui nous permettent d’accueillir puis transformer nos jugements, nos crispations, nos peurs, nos colères. Et alors peut naitre d’autres manières d’être au monde et avec le monde ensemble.

Le Yoga, le Yoga Nidra moins connu mais profondément transformateur, la relaxation, la réflexologie, les massages et automassages ayurvédiques, la réflexologie plantaire, la méditation, les voyages et massages sonores, la danse libre sont des voies ancestrales et éprouvées aujourd’hui par les neuro sciences que nous choisissons de proposer.

L’harmonie du lieu vient soutenir ces pratiques pour que ces états s’installent au-delà des cours. C’est pourquoi ces activités dans les cadres exceptionnels que sont tant le Jardin (quand le temps le permet) que la Grange sont proposées par l’association Terre d’Accord au meilleur tarif possible.

Pendant les vacances de Pâques nous proposons Move Your Body, cours de danse libre animé par la danseuse Sandra Bar.

Vous êtes invités à réveiller la danseuse, le danseur qui sommeille en vous, en participant au cours de Danse Libre “Move Your Body”.

C’est une danse pour vous reconnecter avec votre énergie vitale, en osmose avec la nature et les énergies qui nous entourent.

Ici, pas de performance, pas de chorégraphie imposée, c’est vous qui allez créer votre propre danse, à votre rythme. Vous allez découvrir et ressentir comment la musique fait sens en vous, et comment elle resonne à travers tout votre corps.

La musique et ma voix vous accompagnent et vous guident pendant toute la durée du cours pour vous aider à aligner votre corps avec votre esprit, afin de libèrer l’énergie de vie qui sommeille en chacun de nous.

Maintenant que l’énergie circule à travers tout votre corps et qu’elle guide vos pas, votre respiration se libère et les mouvements de votre corps s’expriment en toute liberté, dans une danse qui m’appartient qu’à vous.

Dates jeudi 16, 23, 30 avril et 7 mai de 17h à 18 h

Sur réservation

Tarif adhérents de l’association : un cours d’une heure 17 €

Pour les non adhérents ajouter 5 € pour la structure par séance

Pour adhérer à l’association Terre d’Accord

L’adhésion vous donne accès à des tarifs réduits pour les activités de l’association. Le statut de membre actif que nous choisissons ensemble vous permet de nous aider dans la préparation et l’organisation de nos évènements artistiques, culturels et sociaux. .

Jardin Terre d’Accord 118 rue du puits La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 65 09 48 contact@terredaccord.com

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English : Atelier de danse libre move your body

L’événement Atelier de danse libre move your body La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre