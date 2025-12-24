Atelier de danse médiévale, Route de Proumeyssac Audrix

Atelier de danse médiévale

Route de Proumeyssac 4232 Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Initiez-vous aux danses du Moyen Âge avec Catherine Ingrassia. Du XIIᵉ au XIVᵉ siècle, explorez danses de jongleurs, caroles, Tresques, répertoires courtois, populaires et para-liturgiques… Ateliers ouverts à tous, débutants bienvenus. Enfants dès 7 ans avec parents. Réservation conseillée.

Apprentissage de différentes danses du moyen âge. Les ateliers sont dirigés par Catherine Ingrassia, spécialiste de la danse au moyen-âge, docteur en histoire.

Pour chaque danse contextualisation et présentation des sources historiques et des choix chorégraphiques d’après les codes gestuels, les mouvements et postures glanés dans l’iconographie et les textes médiévaux. Quelques interprétations des premières sources de danses écrites sont aussi proposées.

Plusieurs types de danses sont abordés danse des jongleurs, Caroles, Tresques, danses para-liturgiques, danses courtoises et populaires du XIIme au XIVme siècle, Basse danses, Moresque, Saltarell.

Ouvert à tous, débutant ou pas, enfants à partir de 7 ans accompagnés par au moins un parent.

Participation libre, réservation souhaitée mais non obligatoire. .

Route de Proumeyssac 4232 Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 71 81 20 morescarole@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de danse médiévale

Catherine Ingrassia introduces you to the dances of the Middle Ages. From the 12th to the 14th centuries, explore jugglers’ dances, caroles, Tresques, courtly, popular and para-liturgical repertoires… Workshops open to all, beginners welcome. Children aged 7 and over with parents. Reservations recommended.

L’événement Atelier de danse médiévale Audrix a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère