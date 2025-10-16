ATELIER DE DANSE MODERNE salle du musée Vialas

ATELIER DE DANSE MODERNE

salle du musée Place de l’ancienne gendarmerie Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Rendez-vous jeudi 16 octobre pour un moment tout en mouvement et en énergie. 2 ateliers pour découvrir la danse moderne

enfants 17h45 et ados & Adultes 19h

Rendez-vous jeudi 16 octobre pour un moment tout en mouvement et en énergie !

Nous avons le plaisir d’accueillir Sylvia Bongau, danseuse et chorégraphe, qui participe au spectacle e 18 octobre dans le cadre du Téléthon.

– Deux ateliers pour découvrir la danse moderne

– Enfants 17h45

– Ados & Adultes 19h

Une belle occasion de partager le plaisir de danser ensemble, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. à la salle du Musée

Il est conseillé de réserver !

Venez nombreux, et laissez-vous emporter par la musique et le mouvement ! .

salle du musée Place de l’ancienne gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

Join us on Thursday October 16 for a moment of movement and energy. 2 workshops to discover modern dance:

children: 5:45pm and teens & adults: 7pm

Reservations are recommended!

Come one, come all, and let yourself be carried away by music and movement!

German :

Wir treffen uns am Donnerstag, den 16. Oktober, um einen Moment voller Bewegung und Energie zu erleben. 2 Workshops, um den modernen Tanz zu entdecken:

kinder: 17:45 Uhr und Jugendliche & Erwachsene: 19:00 Uhr

Eine Reservierung ist ratsam!

Kommen Sie zahlreich und lassen Sie sich von der Musik und der Bewegung mitreißen!

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 16 ottobre per un momento di movimento ed energia. 2 laboratori per scoprire la danza moderna:

bambini: ore 17.45 e adolescenti e adulti: ore 19.00

La prenotazione è consigliata!

Venite tutti e lasciatevi trasportare dalla musica e dal movimento!

Espanol :

Únase a nosotros el jueves 16 de octubre para un momento de movimiento y energía. 2 talleres para descubrir la danza moderna:

niños: 17.45 h y adolescentes y adultos: 19.00 h

Se recomienda reservar

Vengan todos y déjense llevar por la música y el movimiento

