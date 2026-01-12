Atelier de danse orientale Salle de danse de l’amicale laïque Montignac-Lascaux
Atelier de danse orientale
Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Atelier de danse animé par Léa de Geitère.
Réservation obligatoire
Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr
English : Atelier de danse orientale
Dance workshop led by Léa de Geitère.
Reservations required
