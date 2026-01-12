Atelier de danse orientale Salle de danse de l’amicale laïque Montignac-Lascaux

Atelier de danse orientale

Salle de danse de l'amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Atelier de danse animé par Léa de Geitère.

Réservation obligatoire

+33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Atelier de danse orientale

Dance workshop led by Léa de Geitère.

Reservations required

