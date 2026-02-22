Atelier de danse parent-enfant Cabinet de kinésithérapie Léon
Atelier de danse parent-enfant Cabinet de kinésithérapie Léon dimanche 1 mars 2026.
Atelier de danse parent-enfant
Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Développer le lien à travers le corps et le jeu.
Un moment de complicité à travers la danse et le jeu avec votre enfant.
Un lieu pour imaginer, rêver, explorer et tisser d’autres liens en mouvement.
Aucune connaissance en danse nécessaire.
Tarif 15€/duo
Inscription au 06 61 23 39 13. .
Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 23 39 13
