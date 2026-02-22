Atelier de danse parent-enfant Cabinet de kinésithérapie Léon

Atelier de danse parent-enfant

Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon Landes

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Développer le lien à travers le corps et le jeu.

Un moment de complicité à travers la danse et le jeu avec votre enfant.

Un lieu pour imaginer, rêver, explorer et tisser d’autres liens en mouvement.

Aucune connaissance en danse nécessaire.

Tarif 15€/duo

Inscription au 06 61 23 39 13. .

Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 23 39 13

