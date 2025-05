ATELIER DE DANSE PARENTS ENFANTS – la genette verte Florac Trois Rivières, 24 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

ATELIER DE DANSE PARENTS ENFANTS la genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Du tout petit aux plus grands.

Au studio de danse de la Genette Verte à Florac.

Pour ce dernier atelier danse de la saison, nous vous convions à un temps ensemble le midi dans le hall de la Genette Verte. Apportez votre pique-nique !

Tarifs 15€ par famille (non-adhérent) 10€/famille pour les adhérents

Du tout petit aux plus grands.

Au studio de danse de la Genette Verte à Florac.

Pour ce dernier atelier danse de la saison, nous vous convions à un temps ensemble le midi dans le hall de la Genette Verte. Apportez votre pique-nique !

Tarifs 15€ par famille (non-adhérent) 10€/famille pour les adhérents .

la genette verte 33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 23 22 06 20

English :

From the very young to the very old.

At the Genette Verte dance studio in Florac.

For this last dance workshop of the season, we invite you to join us for lunch in the Genette Verte hall. Bring your own picnic!

Prices: 15? per family (non-members) 10?/family for members

German :

Von den Kleinsten bis zu den Größten.

Im Tanzstudio von La Genette Verte in Florac.

Für diesen letzten Tanzworkshop der Saison laden wir Sie zu einer gemeinsamen Mittagspause in der Halle der Genette Verte ein. Bringen Sie Ihr Picknick mit!

Preise: 15 Euro pro Familie (Nicht-Mitglieder) 10 Euro pro Familie (Mitglieder)

Italiano :

Dai giovanissimi agli anziani.

Presso la scuola di danza Genette Verte di Florac.

Per questo ultimo laboratorio di danza della stagione, vi invitiamo a pranzare con noi nella sala della Genette Verte. Portate il vostro picnic!

Prezzi: € 15 a famiglia (non soci) € 10 a famiglia per i soci

Espanol :

De los más pequeños a los más mayores.

En la sala de baile Genette Verte de Florac.

Para este último taller de danza de la temporada, le invitamos a almorzar con nosotros en la sala Genette Verte. ¡Trae tu propio picnic!

Precios: 15 euros por familia (no socios) 10 euros/familia para socios

L’événement ATELIER DE DANSE PARENTS ENFANTS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-05-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes