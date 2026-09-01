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AGENDA · Saint-André-de-Sangonis

ATELIER DE DANSE Saint-André-de-Sangonis

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
34725 Saint-André-de-Sangonis
Département
Hérault
Tarif
15 15

Saint-André-de-Sangonis

ATELIER DE DANSE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Atelier de danse
Atelier tout public, ouvert dès 16 ans. En partenariat avec La Sauce   .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 

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English :

Dance Workshop

L’événement ATELIER DE DANSE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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