Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

ATELIER DE DANSE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Atelier de danse

Atelier tout public, ouvert dès 16 ans. En partenariat avec La Sauce .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21

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English :

Dance Workshop

L’événement ATELIER DE DANSE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT