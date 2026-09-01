AGENDA · Saint-André-de-Sangonis
ATELIER DE DANSE Saint-André-de-Sangonis
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
ATELIER DE DANSE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Atelier de danse
Atelier tout public, ouvert dès 16 ans. En partenariat avec La Sauce .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance Workshop
L’événement ATELIER DE DANSE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Saint-André-de-Sangonis (Hérault)
- GRANDE ENQUETE Saint-André-de-Sangonis 19 septembre 2026
- VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis 19 septembre 2026
- CONCERT MC’S DU MIDI Saint-André-de-Sangonis 19 septembre 2026
- Visite commentée du jardin botanique de la Font de Bezombes, Jardin botanique de la Font de Bezombes, Saint-André-de-Sangonis 19 septembre 2026
- VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE Saint-André-de-Sangonis 20 septembre 2026