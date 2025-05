Atelier de danse Trad’ – Ancienne école Bonnes, 13 mai 2025 18:30, Bonnes.

Charente

Atelier de danse Trad’ Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 18:30:00

fin : 2025-05-13 20:00:00

Date(s) :

2025-05-13

2025-05-20

2025-05-27

Le Bonn’art café vous offre la possibilité de découvrir la danse lors d’un atelier.

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Trad’ Dance workshop

The Bonn’art café offers you the chance to discover dance at a workshop.

German :

Das Bonn’art café bietet Ihnen die Möglichkeit, bei einem Workshop das Tanzen zu entdecken.

Italiano :

Il Bonn’art café vi offre la possibilità di scoprire la danza durante un workshop.

Espanol :

El café Bonn’art le ofrece la posibilidad de descubrir la danza en un taller.

L’événement Atelier de danse Trad’ Bonnes a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente