Atelier de danse Trad’ Salle des Fêtes Condéon
Atelier de danse Trad’ Salle des Fêtes Condéon mardi 21 avril 2026.
Condéon
Atelier de danse Trad’
Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16
ATELIERS DANSES TRAD
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Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 07 mairie.condeon@wanadoo.fr
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English : Atelier de danse Trad’
TRADITIONAL DANCE WORKSHOPS
L’événement Atelier de danse Trad’ Condéon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sud Charente
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