Atelier de danse Trad’ Salle des Fêtes Condéon

Condéon

Atelier de danse Trad’

Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16

ATELIERS DANSES TRAD

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Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 07 mairie.condeon@wanadoo.fr

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English : Atelier de danse Trad’

TRADITIONAL DANCE WORKSHOPS

L’événement Atelier de danse Trad’ Condéon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sud Charente