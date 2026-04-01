Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de danse Trad’ Salle des Fêtes Condéon

Atelier de danse Trad’ Salle des Fêtes Condéon mardi 21 avril 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 6 place saint-marien

Ville : 16360 Condéon

Département : Charente

Début : 2026-04-21T19:00:00

Fin : 2026-04-21T

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 5

Condéon

Atelier de danse Trad’

Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16

ATELIERS DANSES TRAD
  .

Salle des Fêtes 6 place saint-marien Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 07  mairie.condeon@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de danse Trad’

TRADITIONAL DANCE WORKSHOPS

L’événement Atelier de danse Trad’ Condéon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Condéon (Charente)