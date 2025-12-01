Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Atelier de danse traditionnelle

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Pour la première fois, Les Amis de la Brouette proposent un atelier de danse traditionnelle !

L’atelier sera conduit par Sylvie Gignoux pour l’enseignement des danses et par François Ammeter (accordéon diatonique) accompagné par 1 ou 2 autres membres du groupe Komalostal.

Venez nombreux manger une pizza et ensuite danser, car rien de mieux que la musique traditionnelle pour s’amuser !

Premières danses enseignées scottish et cercle circassien, emblématiques du bal trad ! Plutôt pour les débutants, mais ouvert à tous.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

English : Atelier de danse traditionnelle

L’événement Atelier de danse traditionnelle Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides