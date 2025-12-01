Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais vendredi 12 décembre 2025.
Atelier de danse traditionnelle
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Pour la première fois, Les Amis de la Brouette proposent un atelier de danse traditionnelle !
L’atelier sera conduit par Sylvie Gignoux pour l’enseignement des danses et par François Ammeter (accordéon diatonique) accompagné par 1 ou 2 autres membres du groupe Komalostal.
Venez nombreux manger une pizza et ensuite danser, car rien de mieux que la musique traditionnelle pour s’amuser !
Premières danses enseignées scottish et cercle circassien, emblématiques du bal trad ! Plutôt pour les débutants, mais ouvert à tous.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
