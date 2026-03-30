Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais vendredi 10 avril 2026.
Atelier de danse traditionnelle
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Les Amis de la Brouette proposent un atelier de danse traditionnelle !
L’atelier sera conduit par Sylvie Gignoux pour l’enseignement les danses et par François Ammeter (accordéon diatonique) accompagné par 1 ou 2 autres membres du groupe Komalostal.
Reprise des danses de la dernière fois pour révision et une ou deux nouvelles danses…
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de danse traditionnelle
L’événement Atelier de danse traditionnelle Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Saint-Aubin-de-Lanquais (Dordogne)
- Concert poésie | Flüg-elle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais 18 avril 2026
- Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais 20 avril 2026
- Vide-grenier Saint-Aubin-de-Lanquais 26 avril 2026
- Boucle de Phénix Saint Aubin de lanquais Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne 1 mai 2026
- Boucle de Cantelouve Saint Aubin de lanquais Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne 1 mai 2026