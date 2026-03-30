Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Atelier de danse traditionnelle Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 2026-04-10

Atelier de danse traditionnelle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais vendredi 10 avril 2026.

Atelier de danse traditionnelle

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Les Amis de la Brouette proposent un atelier de danse traditionnelle !

L’atelier sera conduit par Sylvie Gignoux pour l’enseignement les danses et par François Ammeter (accordéon diatonique) accompagné par 1 ou 2 autres membres du groupe Komalostal.

Reprise des danses de la dernière fois pour révision et une ou deux nouvelles danses…

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation.   .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56 

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English : Atelier de danse traditionnelle

L’événement Atelier de danse traditionnelle Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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