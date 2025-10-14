Atelier de danses en ligne Bussière-Saint-Georges
Atelier de danses en ligne Bussière-Saint-Georges mardi 14 octobre 2025.
Atelier de danses en ligne
Salle de la mairie Bussière-Saint-Georges Creuse
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-14 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-09 2025-12-16
Atelier danses en ligne sur des morceaux de country, de rock, de valse, de cha cha, de salsa, tango et charleston .
Salle de la mairie Bussière-Saint-Georges 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 02 87 99 manoualvarez@gmail.com
