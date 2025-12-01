Atelier de danses traditionnelles Salle Clémence Saint-Germain-du-Salembre

Atelier de danses traditionnelles

Salle Clémence Le Bourg Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Débutant ou confirmé, venez danser ! Session Basque Béarnaise.

L’atelier est intergénérationnel et accueille des plus petits aux plus anciens chaque 2ème dimanche de chaque mois.

Buvette sur place.

14h-16h, salle Clémence derrière la salle des fêtes.

Participation libre

Prévoir une paire de chaussures ou chaussons de rechange.

Comité des Fêtes 06 64 38 26 33 .

Salle Clémence Le Bourg Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 38 26 33

English : Atelier de danses traditionnelles

Whether you’re a beginner or an experienced dancer, come and dance! Session Basque Béarnaise.

The workshop is intergenerational and welcomes young and old alike, every 2nd Sunday of the month.

Refreshments on site.

14h-16h, salle Clémence behind the salle des fêtes.

Free admission

