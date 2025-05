Atelier de danses traditionnelles – Au conservatoire Tyndo Thouars, 20 mai 2025 20:30, Thouars.

Deux-Sèvres

Atelier de danses traditionnelles Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-05-20 20:30:00

fin : 2025-05-20 22:00:00

2025-05-20

Retrouvez votre rendez-vous mensuel autour des danses traditionnelles ! Venez échanger et participez à ces ateliers animés par deux professeurs du conservatoire, Benoit Guerbigny, pour la danse et Gilles Tapin, pour la musique !

Dans une ambiance musicale et festive, on y pratique des danses en couple (scottish, mazurkas, valse) mais aussi des danses en ronde (maraîchines), des avant-deux, des marchoises…

Sous le signe de la convivialité et du partage, entrez dans la ronde que vous soyez novices ou amoureux de la danse ! .

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64 conservatoire@thouars-communaute.fr

English : Atelier de danses traditionnelles

Join us for your monthly traditional dance workshop! Come and take part in these workshops led by two conservatory teachers, Benoit Guerbigny, for dance, and Gilles Tapin, for music!

In a festive, musical atmosphere.

German : Atelier de danses traditionnelles

Treffen Sie sich wieder zu Ihrem monatlichen Treffen rund um traditionelle Tänze! Tauschen Sie sich aus und nehmen Sie an diesen Workshops teil, die von zwei Lehrern des Konservatoriums geleitet werden: Benoit Guerbigny für den Tanz und Gilles Tapin für die Musik!

In einer musikalischen und festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Unitevi a noi per il vostro laboratorio mensile di danza tradizionale! Venite a partecipare a questi laboratori guidati da due insegnanti del Conservatorio, Benoit Guerbigny per la danza e Gilles Tapin per la musica!

In un’atmosfera musicale e festosa.

Espanol : Atelier de danses traditionnelles

¡Acompáñenos en su taller mensual de danza tradicional! Participe en estos talleres dirigidos por dos profesores del Conservatorio, Benoit Guerbigny para la danza y Gilles Tapin para la música

En un ambiente musical y festivo.

