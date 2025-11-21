Atelier de décarbonation de l’industrie en Bourgogne Franche-Comté HUB&GO Le Creusot

Atelier de décarbonation de l’industrie en Bourgogne Franche-Comté HUB&GO Le Creusot vendredi 21 novembre 2025.

Atelier de décarbonation de l’industrie en Bourgogne Franche-Comté Vendredi 21 novembre, 09h30 HUB&GO Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T13:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T13:30:00+01:00

Dans la continuité du lancement des études de décarbonation sectorielles pour la Bourgogne-Franche-Comté, pilotées par la Direction Action Régionale d’EDF en lien avec la R&D d’EDF, nous organisons l’ Atelier de décarbonation de l’industrie en Bourgogne-Franche-Comté.

Cet atelier réunira les acteurs industriels, institutionnels, organisations patronales, territoires d’industrie et autres parties prenantes engagées dans la transition énergétique régionale.

Au programme :

• Restitution de l’étude prospective menée par la R&D d’EDF sur les trajectoires de décarbonation du secteur industriel

• Tables rondes avec des experts et des acteurs du territoire

• Échanges collaboratifs pour identifier les leviers d’action et les opportunités concrètes

HUB&GO 72 rue Jean JAURES – LE CREUSOT Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « jean-roger.mousset@edf.fr »}]

Etude prospective énergétique régionale « Objectif 2050 : Bourgogne Franche-Comté décarbonée » – Atelier de décarbonation de l’industrie en Bourgogne Franche-Comté Transition énergétique bas carbone