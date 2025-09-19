Atelier de décor sur faïence Faïencerie Georges Nevers

Tarif : 12 € par assiette | À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Faïencerie Georges de Nevers organise un atelier de décor sur faïence, à partir de 10 ans.

Vous décorerez votre petite assiette (14 cm), nous l’emaillerons et la passerons au four, puis vous viendrez la récuperer à la faïencerie quelques jours plus tard.

Faïencerie Georges 7 quai de Mantoue, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 61 09 12 https://www.faienceriegeorges.com/ https://www.instagram.com/faienceriegeorges/ Boutique-atelier Faïencerie Georges.

