Atelier de décoration de pain d’épices Munster

Atelier de décoration de pain d’épices

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Les enfants, soyez créatifs en mettant la main à la pâte pour décorer votre propre pain d’épices.

Une association propose un atelier pour les enfants où ils pourront décorer leur propre pain d’épices.

Les pains d’épices sont en vente au chalet de l’association le jour même. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Kids, get creative and decorate your own gingerbread.

German :

Kinder, werdet kreativ und legt selbst Hand an, um euren eigenen Lebkuchen zu verzieren.

Italiano :

Bambini, siate creativi e decorate il vostro pan di zenzero.

Espanol :

Niños, sean creativos y decoren su propio pan de jengibre.

