Atelier de décoration d’œufs de Pâques Tradition des Pisanki

Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Nous proposons aux enfants de découvrir une belle tradition polonaise à l’occasion d’un atelier créatif autour des Pisanki, ces œufs de Pâques richement décorés selon un savoir-faire ancestral.

Les participants seront invités à plonger dans l’univers des traditions de Pâques d’Europe de l’Est. L’activité débutera par une visite guidée du château, permettant de découvrir son histoire et ses liens avec la culture polonaise.

Après la visite, place à la créativité chaque enfant pourra fabriquer et décorer son propre œuf de Pâques inspiré de la tradition des Pisanki. Motifs, couleurs et imagination seront au rendez-vous pour repartir avec une décoration unique !

Un moment ludique et culturel qui mêle découverte du patrimoine et activité artistique. 5 .

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

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English :

We invite children to discover a fine Polish tradition in a creative workshop based on Pisanki, the richly decorated Easter eggs of ancient times.

L’événement Atelier de décoration d’œufs de Pâques Tradition des Pisanki Montrésor a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire