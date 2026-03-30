Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion de Pâques, Maison Chiberta invite petits et grands à un atelier de décoration d’œufs en chocolat, animé par son équipe pâtisserie.

Dans une ambiance conviviale, laissez parler votre créativité et repartez avec votre propre réalisation.

Au programme

– Atelier de décoration

– Goûter avec boisson et biscuit

– Création à emporter

Une animation gourmande et ludique pour célébrer Pâques à Anglet. .

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta

L’événement Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Anglet