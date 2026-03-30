Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet
Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet samedi 4 avril 2026.
Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion de Pâques, Maison Chiberta invite petits et grands à un atelier de décoration d’œufs en chocolat, animé par son équipe pâtisserie.
Dans une ambiance conviviale, laissez parler votre créativité et repartez avec votre propre réalisation.
Au programme
– Atelier de décoration
– Goûter avec boisson et biscuit
– Création à emporter
Une animation gourmande et ludique pour célébrer Pâques à Anglet. .
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta
L’événement Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Anglet
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