Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 2026-04-04

Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet samedi 4 avril 2026.

Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

À l’occasion de Pâques, Maison Chiberta invite petits et grands à un atelier de décoration d’œufs en chocolat, animé par son équipe pâtisserie.
Dans une ambiance conviviale, laissez parler votre créativité et repartez avec votre propre réalisation.

Au programme
– Atelier de décoration
– Goûter avec boisson et biscuit
– Création à emporter

Une animation gourmande et ludique pour célébrer Pâques à Anglet.   .

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta

L’événement Atelier de décoration d’œufs en chocolat à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Anglet

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