Atelier de décoration d’œufs en porcelaine Outrage Studio Limoges

Atelier de décoration d’œufs en porcelaine

Outrage Studio 3 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion de Pâques, plongez dans l’art raffiné de la décoration sur porcelaine avec un atelier créatif accessible à partir de 6 ans ! Petits et grands pourront exprimer leur talent en décorant quatre œufs en porcelaine, en utilisant des techniques traditionnelles de Limoges. Un moment à partager en famille ou entre amis, pour repartir avec des créations uniques et de beaux souvenirs.

Information et réservation par mail. .

Outrage Studio 3 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 18 11 32 outrage.studio.ceramique@gmail.com

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English : Atelier de décoration d’œufs en porcelaine

L’événement Atelier de décoration d’œufs en porcelaine Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Limoges Métropole