Atelier de décoration d’œufs en porcelaine Outrage Studio Limoges
Atelier de décoration d’œufs en porcelaine Outrage Studio Limoges samedi 4 avril 2026.
Atelier de décoration d’œufs en porcelaine
Outrage Studio 3 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion de Pâques, plongez dans l’art raffiné de la décoration sur porcelaine avec un atelier créatif accessible à partir de 6 ans ! Petits et grands pourront exprimer leur talent en décorant quatre œufs en porcelaine, en utilisant des techniques traditionnelles de Limoges. Un moment à partager en famille ou entre amis, pour repartir avec des créations uniques et de beaux souvenirs.
Information et réservation par mail. .
Outrage Studio 3 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 18 11 32 outrage.studio.ceramique@gmail.com
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English : Atelier de décoration d’œufs en porcelaine
L’événement Atelier de décoration d’œufs en porcelaine Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Limoges Métropole