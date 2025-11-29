Atelier de décorations de Noël Médiathèque Issigeac

Atelier de décorations de Noël

Médiathèque Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Nous vous invitons à venir créer vos décorations de Noël, sapin, boules, cartes de vœux… Les ateliers sont destinés autant aux adultes qu’aux enfants (chaque enfant devra être accompagné d’un adulte). Nous vous mettrons à disposition le matériel nécessaire et vous offrirons un petit goûter.

Sur inscription obligatoire. .

Médiathèque Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31 bibliotheque.issigeac@orange.fr

English : Atelier de décorations de Noël

L’événement Atelier de décorations de Noël Issigeac a été mis à jour le 2025-11-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides