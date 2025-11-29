Atelier de décorations de Noël Médiathèque Issigeac

Atelier de décorations de Noël Médiathèque Issigeac mercredi 24 décembre 2025.

Médiathèque Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Gratuit

Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24

2025-12-24

Nous vous invitons à venir créer vos décorations de Noël, sapin, boules, cartes de vœux… Les ateliers sont destinés autant aux adultes qu’aux enfants (chaque enfant devra être accompagné d’un adulte). Nous vous mettrons à disposition le matériel nécessaire et vous offrirons un petit goûter.

Sur inscription obligatoire.   .

Médiathèque Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31  bibliotheque.issigeac@orange.fr

