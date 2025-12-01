Atelier de découpage papier traditionnel chinois Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Venez découvrir l’art délicat du découpage de papier, Jianzhi

Lors de cet atelier mené par l’association Ateliers Pluriculturels, initiez-vous à cet art ancestral et créez

vos propres motifs porte-bonheur du Nouvel An chinois.

中国传统剪纸工作坊

一起体验中国传统剪纸艺术！通过简单易学的步骤，制作象征吉祥的新年图案。零基础也能轻松上手，趣味十足，创意满满！

Stimulez votre créativité avec l’art délicat du Jianzhi, le découpage chinois !

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/