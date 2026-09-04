Atelier de découpe du canard et cours de cuisine par Benoît – Les Automnales du foie gras Saint-Aubin
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Aubin
Informations pratiques
Saint-Aubin
Atelier de découpe du canard et cours de cuisine par Benoît – Les Automnales du foie gras
130 route du Haza Saint-Aubin Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 11:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Dans la cadre de la 10ème édition de nos portes ouvertes, participez notre démonstration de la découpe traditionnelle du canard, suivie d’un atelier de cuisine autour du canard. .
130 route du Haza Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 76 60 fermeduhaza@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de découpe du canard et cours de cuisine par Benoît – Les Automnales du foie gras
L’événement Atelier de découpe du canard et cours de cuisine par Benoît – Les Automnales du foie gras Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Saint-Aubin (Landes)
- Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur Saint-Aubin 19 septembre 2026
- Visite libre et commentée de l’église de Saint-Aubin et des pierres remarquables des maisons environnantes, Église de Saint-Aubin, Saint-Aubin 19 septembre 2026
- Visite commentée et en musique de 15 oeuvres monumentales de sculpteurs contemporains renommés, données à l’Institut NeuroPSI, NeuroPSI – CEA Paris Saclay, Saint-Aubin 20 septembre 2026
- Portes ouvertes de la ferme Saint-Aubin 10 octobre 2026