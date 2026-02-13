Atelier de découverte « C’est qui, Dvořák ? », Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Atelier de découverte « C’est qui, Dvořák ? » Samedi 28 février, 14h30 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Antonín Dvořák, compositeur inspiré par ses voyages, est à l’honneur de cet atelier.

Découvrez sa vie, son œuvre et ses grands succès, avec un focus spécial sur les pièces qui seront jouées lors du concert « L’Âme slave ».

Partagez ensuite un moment convivial en famille ou en groupe autour d’un « jeu de l’oie » mêlant questions, blind-test et quiz sur Dvořák et ses contemporains.

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine

Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d'un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

