Atelier de découverte de la guitare classique Gratte, explore, joue ! Médiathèque intercommunale Montélimar

Atelier de découverte de la guitare classique Gratte, explore, joue !

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir la guitare classique, lors d’un atelier de découverte animé par le conservatoire intercommunal !

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and discover the classical guitar, in a discovery workshop led by the intercommunal conservatory!

