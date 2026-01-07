Atelier de découverte de la guitare classique Gratte, explore, joue ! Médiathèque intercommunale Montélimar
Atelier de découverte de la guitare classique Gratte, explore, joue !
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Venez découvrir la guitare classique, lors d’un atelier de découverte animé par le conservatoire intercommunal !
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Come and discover the classical guitar, in a discovery workshop led by the intercommunal conservatory!
