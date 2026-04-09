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Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Benoîte Groult

Adresse : 25 Rue du Commandant René Mouchotte

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : <p>Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr</p>

Pour la deuxième année, la
Sant Jordi est célébrée place Catalogne dans le 14ème
arrondissement. À cette occasion, et grâce à l’Institut Ramon Llull, la
bibliothèque accueille un atelier de découverte de la langue catalane, avec Albert Tomàs.

Logo de l'institut ramon llull
Institut Ramon Llull ; Crédits : © Institut Ramon Llull
Logo du gouvernement de Catalogne
Gouvernement de Catalogne ; Crédits : © Gouvernement de Catalogne

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

La Saint Jordi ou « Sant Jordi » en catalan est une grande fête populaire qui célèbre la lecture et les roses en Catalogne. Albert Tomàs, maître de langue catalane à l’Université de Lille, vous invite à découvrir sa langue pendant un atelier d’une heure à la bibliothèque.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h15 à 11h15
gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T13:15:00+02:00
fin : 2026-04-25T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:15:00+02:00_2026-04-25T11:15:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr


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