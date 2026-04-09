Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris
Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 25 avril 2026.
Pour la deuxième année, la
Sant Jordi est célébrée place Catalogne dans le 14ème
arrondissement. À cette occasion, et grâce à l’Institut Ramon Llull, la
bibliothèque accueille un atelier de découverte de la langue catalane, avec Albert Tomàs.
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
La Saint Jordi ou « Sant Jordi » en catalan est une grande fête populaire qui célèbre la lecture et les roses en Catalogne. Albert Tomàs, maître de langue catalane à l’Université de Lille, vous invite à découvrir sa langue pendant un atelier d’une heure à la bibliothèque.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h15 à 11h15
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T13:15:00+02:00
fin : 2026-04-25T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:15:00+02:00_2026-04-25T11:15:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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