Atelier de découverte de la langue et de la culture catalane Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Pour la deuxième année, la

Sant Jordi est célébrée place Catalogne dans le 14ème

arrondissement. À cette occasion, et grâce à l’Institut Ramon Llull, la

bibliothèque accueille un atelier de découverte de la langue catalane, avec Albert Tomàs.

Institut Ramon Llull ; Crédits : © Institut Ramon Llull

Gouvernement de Catalogne ; Crédits : © Gouvernement de Catalogne

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

La Saint Jordi ou « Sant Jordi » en catalan est une grande fête populaire qui célèbre la lecture et les roses en Catalogne. Albert Tomàs, maître de langue catalane à l’Université de Lille, vous invite à découvrir sa langue pendant un atelier d’une heure à la bibliothèque.

Le samedi 25 avril 2026

de 10h15 à 11h15

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T13:15:00+02:00

fin : 2026-04-25T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:15:00+02:00_2026-04-25T11:15:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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