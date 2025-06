ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA PIERRE SECHE – La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 28 juin 2025 07:00

Hérault

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA PIERRE SECHE Cantercel La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Une journée de découverte du patrimoine en pierre et atelier chantier pour mettre en valeur une petite ruine en bordure du GR75. Il est recherché à cet endroit de créer un lieu d’information et de poésie, et aussi une halter pour les promeneurs. Rendez-vous à partir de 10h, parking mentionné en contrebas de l’atelier, pique nique tiré du sac. .

Cantercel

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06 info@cantercel.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA PIERRE SECHE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2025-06-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC